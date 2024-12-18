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18 декабря 2024, 13:00

У руководителя КРАИЛ нашли кокаин: он способствовал деятельности онлайн-казино, принадлежащего россиянам

18 декабря 2024, 13:00
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве РФ. Кроме того, фигурант незаконно хранил наркотики в больших размерах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам следствия Иван Рудый поддерживал деятельность в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

ГБР установило, что по указаниям своего руководителя КРАИЛ намеренно не лишала лицензии по организации азартных игр в сети интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители способствовали государству-агрессору.

По материалам следствия, решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к оккупантам.

Так, во время расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "сво". Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

"Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство – кокаин в больших размерах. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Иван Рудый подозревается в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта (ст. 111-2 и ст. 309 УК Украины).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что утром 18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали главу КРАИЛ.

ГБР РФ расследование задержание казино азартные игры
Правоохранители задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр, — СМИ
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