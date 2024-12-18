Правоохранители задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр, — СМИ

Утром 18 декабря сотрудники ДБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным издания, Рудого подозревают в содействии представителям страны-агрессора

По словам источника издания, во время обыска у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

Как известно, КРАИЛ в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, связываемого с Российской Федерацией.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.

Кабмин назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 28 октября 2020 года.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ограничению азартных игр в интернете.