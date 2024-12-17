За добу ЗСУ знищили 1600 російських окупантів, – Генштаб
Протягом минулої доби, 16 грудня, Сили оборони України знищили 1 600 російських загарбників, чотири танки і 15 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 765 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 765 110 (+1 600) осіб,
- танків ‒ 9 567 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 751 (+15) од,
- артилерійських систем – 21 159 (+8) од,
- РСЗВ – 1 256 од,
- засоби ППО ‒ 1 025 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 406 (+34) од,
- крилаті ракети ‒ 2 943 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 550 (+70) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 650 од.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 9 070 російських окупантів, а також 1 060 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
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