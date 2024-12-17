За сутки ВСУ уничтожили 1600 российских оккупантов, – Генштаб
За прошедшие сутки, 16 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 600 российских захватчиков, четыре танка и 15 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 765 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 765 110 (+1 600) человек,
- танков ‒ 9 567 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 751 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 21 159 (+8) ед,
- РСЗО – 1 256 ед,
- средства ПВО - 1025 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 406 (+34) ед,
- крылатые ракеты 2 943 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 550 (+70) ед,
- специальной техники – 3 650 ед.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 9070 российских оккупантов, а также 1060 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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