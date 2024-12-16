Росія вночі запустила по Україні майже 50 дронів: результат роботи ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 16 грудня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 49 дронів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на цю хвилину підтверджено, що Сили ППО збили 27 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників інших типів. ППО працювала у шести областях: Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Також зазначається, що 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Ще три дрони залишаються у повітрі.

"Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", - додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 16 грудня 2024 року становлять приблизно 763510 осіб.