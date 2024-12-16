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16 декабря 2024, 08:49

Россия ночью запустила по Украине почти 50 дронов: результат работы ПВО

16 декабря 2024, 08:49
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 16 декабря российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Враг запустил 49 дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

На данный момент подтверждено, что Силы ПВО сбили 27 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников других типов ПВО работала в шести областях: Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской.

Также отмечается, что 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Еще три дрона остаются в воздухе.

"Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - добавили в Воздушных силах.

Напомним, ранее сообщалось, что общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 16 декабря 2024 года составляют примерно 763 510 человек.

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