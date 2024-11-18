У Києві викрили групу перекупів залізничних квитків, їм загрожує в'язниця

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Правоохоронці у Києві викрили групу людей, які займалися перепродажем залізничних квитків на міжнародні перевезення за втричі вищою ціною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними слідства, фігуранти отримували несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб та скуповували квитки на популярні залізничні напрямки у країни Європи. Тим самим вони створювали штучний дефіцит для інших пасажирів.

Потім зловмисники продавали закуплені квитки через інтернет-платформи.

Поліцейські встановили щонайменше п’ять осіб, які торгували квитками за вказаною схемою. УТ них провели обшуки в Києві та Київській області і вилучили комп’ютерну техніку та ґаджети, з яких закуповувались квитки, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Щодо фігурантів завели кримінальне провадження за статтями про шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає увʼязнення строком до 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі затримали шахрая, який видурив у військового 200 тисяч гривень.