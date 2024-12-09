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09 декабря 2024, 18:35

РФ заявила о передаче тел погибших во время падения Ил-76 украинских военных: что известно

09 декабря 2024, 18:35
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фото: росСМИ
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Россия заявила, что передала тела украинских защитников, погибших во время авиатрощи Ил-76 в Белгородской области 24 января. Эти останки требуют дополнительной идентификации

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

"О заявлениях российской стороны о передаче тел украинских защитников, вероятно погибших во время авиатрощи самолета ИЛ-76. Во время последних репатриационных мероприятий в Украину из государства агрессора переданы останки погибших, требующих дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают , действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", – говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что находится во взаимодействии со всеми компетентными службами по данному вопросу.

"Российская сторона заявляет, что передала тела вероятно погибших военнопленных, якобы находившихся на борту подвергшегося падению самолета ИЛ-76. В последнее время был ряд репатриационных мероприятий, во время которых Украине передали останки погибших. Сейчас проходит идентификация", — добавил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 9 ноября стало известно, что в Украину вернули из России тела 502 погибших защитников.

Украина РФ авиакатастрофа война экспертиза тела погибших Ил-76 погибшие военные
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