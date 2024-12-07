Вночі українська ППО збила 7 російських "шахедів" та БпЛА невстановленого типу

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У ніч на 7 грудня російська армія атакувала Україну ракетою, 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили сім ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині. Ворог запустив ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків — Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збили сім ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

"6 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії, які посилять повітряний щит нашої держави.