Відключення світла 7 грудня: в які години діятимуть графіки
У суботу, 7 грудня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись в денну пору. Енергетики вимикатимуть одну чергу споживачів
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.
Зазначається, що 7 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 09:00 – 20:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;
- 08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.
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