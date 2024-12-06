Відключення світла 7 грудня: в які години діятимуть графіки

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У суботу, 7 грудня, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись в денну пору. Енергетики вимикатимуть одну чергу споживачів

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Зазначається, що 7 грудня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

09:00 – 20:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;

08:00 – 21:00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.