Отключения света 7 декабря: в какие часы будут действовать графики

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В субботу, 7 декабря, графики почасовых отключений света будут применяться в дневные часы. Энергетики будут выключать одну очередь потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

Отмечается, что 7 декабря время применения и объем ограничений будут следующими.

09:00 – 20:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей;

08:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство энергетики Украины планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.