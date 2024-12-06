Отключения света 7 декабря: в какие часы будут действовать графики
В субботу, 7 декабря, графики почасовых отключений света будут применяться в дневные часы. Энергетики будут выключать одну очередь потребителей
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.
Отмечается, что 7 декабря время применения и объем ограничений будут следующими.
- 09:00 – 20:00 – одна очередь отключений для бытовых потребителей;
- 08:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.
Напомним, что Министерство энергетики Украины планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.
Украину могут разделить на зоны по отключениям света, – СМИВсе новости »
06 декабря 2024, 18:25Три украинских АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки РФ 28 ноября
06 декабря 2024, 10:06Как будут отключать свет 6 декабря: информация о графиках от Укрэнерго
06 декабря 2024, 04:53
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
Уже 10 погибших и 20 пострадавших: из-за удара по Запорожью ранена четырехмесячная девочка
06 декабря 2024, 21:48Бусификация на марше: от сверки данных до боевой повестки за 5 часов
06 декабря 2024, 21:11Из-за ракетного удара по Кривому Рогу 2 жертвы, ранены 17 человек, — Офис Генпрокурора
06 декабря 2024, 20:30Уничтожена СТО, люди горели в автомобилях живьем: власти показали последствия авиаудара по Запорожью
06 декабря 2024, 20:10Пограничники показали, как сожгли российскую БМП возле Волчанска
06 декабря 2024, 19:40В результате удара по Запорожью 9 погибших и 6 раненых, – ОВА
06 декабря 2024, 19:32Авиаудар по Запорожью: количество жертв увеличилось до 7
06 декабря 2024, 19:10В Харькове мужчина принес в ТЦК купленную возле метро "справку о непригодности": как его наказал суд
06 декабря 2024, 19:02Россияне ударили КАБами по Запорожью: 3 человека погибли, среди раненых есть дети
06 декабря 2024, 18:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все блоги »