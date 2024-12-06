У ВР розглядають можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

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Паркомісць для людей з інвалідністю незабаром може побільшати, враховуючи запит суспільства і реалії наслідків повномасштабної війни. Водночас слід збільшити штрафи за паркування на цих місцях для людей, які інвалідності не мають. Сума штрафу до 2000 грн, що діє наразі, замала і може зрости в рази

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу у місцях для паркування. Відтак, ситуація з паркуванням авто у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо - на місцях для паркування людей з інвалідністью.

"Щоб якось виправляти цю ситуацію у нових державаних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні обʼєктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують. Відтак - паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей з інвалідністью”, - пояснила Голова комітету містобудування.

Вона привела приклад - нещодавно у Львові ветеран зробив зауваження водієві, який запаркував своє авто на місці паркування, призначеного для людей з інвалідністю. Порушник автівку не прибрав, додала Шуляк, натомість ветеран отримав образи у свою адресу і спробу наїзду на нього цією автівкою.

Такі кейси, на жаль, непоодинокі, зауважує Шуляк, і вирішувати проблему потрібно системно. По-перше, за рахунок збільшення штрафів для порушників. По-друге, за рахунок удосконалення законодавства щодо відповідальності за проектування житлових будинків та інфраструктури з неналежним забезпеченням паркомісць.

"Нести реальну відповідальність мають як ті, хто зводить будинки без потрібної кількості паркомісць, так і ті, хто внаслідок цього паркується не там, де треба. Наразі штрафи можуть становити до 2 тис гривень. Але як показує практика, цього замало. Водночас, нам слід подбати і про збільшення кількості паркомісць для людей з інвалідністю. У комплексі це сприятиме вирішенню проблеми”, - впевнена Шуляк.

Вона підкреслила, що останні два кроки мають реалізуватися у найближчі роки, оскільки через війну кількість людей з інвалідністю невпинно зростає, отже гостро стоїть потреба у створенні безбарʼєрного середовища. Зокрема, у можливості запаркуватися.

"Можна переконувати словами, але якщо вони не працюють, мають бути дії. Як бачимо, лагідно вмовляти не порушувати законодавство, подекуди не спрацьовує. Тому, думаю, є сенс діяти. З евакуаторами спрацювало - люди зрозуміли, що це дорого. Відтак, має спрацювати у випадку паркування на місцях для людей з інвалідністью”, - вважає Шуляк.

Голова комітету містобудування також зазначила, що незабаром у парламенті розглядатимуть новий законопроєкт, мета якого - впорядкувати правила розміщення в Україні МАФів та парковок та умов отримання дозволів на це. Відповідний проект закону - №10308 зареєстрували у Верховній раді наприкінці грудня 2023 року.

"Законопроєкт рухається важко, є певний спротив. Але, сподіваюсь, ми зможемо довести його до кінця. Як показує практика, це можливо”, - підсумувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Також Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресію.

Крім того, Шуляк повідомляла, що держава врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації.