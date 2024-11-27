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27 листопада 2024, 12:55

Глава фракції "Слуга народу"! разом із депутатом ОПЗЖ здійснив поїздку на Закарпаття: деталі розслідування

27 листопада 2024, 12:55
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Фото:pravda.com.ua
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На початку жовтня цього року голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відвідав село Пилипець на Закарпатті разом із чинним депутатом Закарпатської облради Владиславом Каськівим

Про це йдеться в розслідуванні hromadske під назвою ""Віджати” Карпати: уроки бізнесу від ОПЗЖ та Арахамії", передає Regionews.

Ще в липні 2020 року в Офісі президента, який очолює Андрій Єрмак, відбулася нарада, присвячена будівництву спортивно-туристичного кластера "Боржава". Ідею презентував австрієць Гернот Ляйтнер, який, за інформацією журналістів, має зв’язки з Владиславом Каськівим через низку компаній. Після початку повномасштабної війни проєкт розвитку курорту не лише не зупинився, а й набув активнішого розвитку.

Владислав Каськів, не бажаючи спілкуватися з журналістами hromadske, відмовився відповідати на запитання. Єдиний коментар вдалося отримати під час позапланової сесії Закарпатської облради.

"Мені не цікаві ні ви, ні ваші питання. Я не вважаю вас засобом масової інформації, тому ні бажання, ні наміру з вами спілкуватися не маю", — відповів ЗМІ Владислав Каськів.

У свою чергу Давид Арахамія пояснив, що займався залученням інвестицій і разом із Каськівим розглядав перспективи гірськолижного курорту "Боржава". Щодо запитань про репутацію депутата від ОПЗЖ, Арахамія заявив, що це не входить у сферу його компетенції: "Я не займаюся репутаційним менеджментом".

Раніше Арахамія заявив, що "Слуга народу" готова піти на фронт, однак назвав умову.

Слуга народа Верховна Рада Арахамія
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