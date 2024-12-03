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03 грудня 2024, 15:08

Побудував "бізнес" на судових рішеннях: затримано ексзаступника голови Вищого господарського суду

03 грудня 2024, 15:08
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фото: Офіс генпрокурора
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Працівники Держбюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, а нині адвоката, який побудував «бізнес» на судових рішеннях.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора і ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їхніх родин, адвокатів і працівників суду.

Очолював злочинну організацію колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку. Її учасники, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі постановляли необхідні судові рішення в інтересах злочинної організації.

Учасники злочинної організації залучали до своєї діяльності інших працівників суду, які за їхніми вказівками за матеріальну винагороду втручались у розподіл судових справ та призначали у них "своїх" суддів.

Раніше організатора оголошували у розшук, йому та низці інших учасників схеми повідомлено про підозру, у тому числі за створення та участь у злочинній організації. За це фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт ексчиновника Міноборони, який "списав" львівському бізнесменові Ігореві Гринкевичу майже 94 мільйони гривень пені за прострочені контракти.

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