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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася у Броварах в травні минулого року. Тоді матір дівчинки попросила знайому побути з дитиною на час її відсутності. Коли дівчинка перебувала у квартирі подруги, над нею вчинив сексуальне насильство гість родини – 48-річний раніше судимий чоловік.

Правоохоронці затримали зловмисника. Згодом до суду був скерований обвинувальний акт.

Наразі вироком суду Київської області зловмисника засудили до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині засудили 19-річного юнака, який зґвалтував 15-річну дівчину.