Построил "бизнес" на судебных решениях: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда

фото: Офис генпрокурора

Сотрудники Госбюро расследований задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, а ныне адвоката, который построил бизнес на судебных решениях.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, бывший судья входил в состав преступной организации, состоявшей в основном из судей и членов их семей, адвокатов и работников суда.

Возглавлял преступную организацию бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины, который находится в розыске. Ее участники, а также другие судьи под их влиянием за взятки выдвигали необходимые судебные решения в интересах преступной организации.

Участники преступной организации привлекали к деятельности других работников суда, которые по их указаниям за материальное вознаграждение вмешивались в распределение судебных дел и назначали в них "своих" судей.

Ранее организатора объявили в розыск, ему и ряду других участников схемы сообщено о подозрении, в том числе за создание и участие в преступной организации. За это фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева отправил под арест экс-чиновника Минобороны, который "списал" львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу почти 94 миллиона гривен пени за просроченные контракты.