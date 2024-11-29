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29 листопада 2024, 00:56

СБУ затримала 8 фігурантів, які намагалися зірвати мобілізацію: один з них напав з ножем на працівника ТЦК

29 листопада 2024, 00:56
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фото: СБУ
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СБУ викрила ще вісьмох провокаторів, які намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Вони закликали військовозобов’язаних уникати призову та поширювали фейки про українських військових

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Серед фігурантів – житель Києва, який із ножем напав на представників ТЦК під час вручення повістки. Його затримали.

У столиці також затримали трьох адміністраторів та учасників телеграм-каналів і вайбер-груп, які публікували місця розташування ТЦК і патрулів у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах.

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК, а в Черкаській області викрили двох адміністраторів анонімних месенджер-груп, які "зливали" координати мобільних блокпостів.

У Рівному підозру оголосили власниці закритої вайбер-групи, яка щодня публікувала геолокації українських військових, зокрема представників ТЦК.

Затриманим оголосили підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей.

СБУ ЗСУ мобілізація ухилянти ТЦК напад
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