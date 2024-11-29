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СБУ викрила ще вісьмох провокаторів, які намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Вони закликали військовозобов’язаних уникати призову та поширювали фейки про українських військових

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Серед фігурантів – житель Києва, який із ножем напав на представників ТЦК під час вручення повістки. Його затримали.

У столиці також затримали трьох адміністраторів та учасників телеграм-каналів і вайбер-груп, які публікували місця розташування ТЦК і патрулів у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах.

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК, а в Черкаській області викрили двох адміністраторів анонімних месенджер-груп, які "зливали" координати мобільних блокпостів.

У Рівному підозру оголосили власниці закритої вайбер-групи, яка щодня публікувала геолокації українських військових, зокрема представників ТЦК.

Затриманим оголосили підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей.