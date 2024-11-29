Ексклюзивні кадри: на Курщині бійці ССО взяли в полон російських морських піхотинців

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У середу, 27 листопада, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон у Курській області десятки морських піхотинців РФ

Кадри успішної спецоперації оприлюднив пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що в такий спосіб 27 листопада українські воїни привітали ворожу морську піхоту РФ із професійним днем знищенням її особового складу.

"Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти рф", — йдеться в повідомленні.

Увага: кадри 18+.

Нагадаємо, раніше в Курській області РФ ССО в ході розвідки ліквідували 10 окупантів. Ще трьох росіян взяли в полон.