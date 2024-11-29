Эксклюзивные кадры: в Курской области бойцы ССО взяли в плен российских морских пехотинцев
В среду, 27 ноября, воины Сил специальных операций ВСУ пленили в Курской области десятки морских пехотинцев РФ
Кадры успешной спецоперации обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.
Отмечается, что 27 ноября украинские воины поздравили вражескую морскую пехоту РФ с профессиональным днем уничтожением ее личного состава.
"Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Кроме того, было взято в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф", - говорится в сообщении.
Внимание: кадры 18+.
Напомним, ранее в Курской области РФ ССО в ходе разведки ликвидировали 10 оккупантов. Еще троих россиян взяли в плен.
За сутки ВСУ ликвидировали более 1200 россиян и уничтожили 20 артсистем оккупантовВсе новости »
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