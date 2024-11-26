В Україні розширять програму безкоштовного харчування для школярів

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Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розширити програму безплатного харчування в школах. Тепер безкоштовне харчування отримають не тільки учні початкових класів

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Очільник Кабміну нагадав, що цього навчального року держава уже забезпечила безкоштовне гаряче харчування для учнів початкових класів. Для цього з державного бюджету виділяється громадам відповідне фінансування.

"Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", – сказав Шмигаль.

Відомо, що у держбюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів. Також 960 млн грн передбачається на модернізацію харчоблоків у школах.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.