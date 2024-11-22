Зеленський позбавив державних нагород зрадників України – у списку 34 прізвища

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшли 34 особи

Указ оприлюднено на сайті ОПУ.

Серед тих, кого безстроково позбавили нагород – колишні чиновники, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.

Державних нагород позбавили:

Миколи Азарова (ордена "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання "Заслужений економіст України");

Євгена Балицького;

Олександра Баталіна;

Володимира Бортко;

Валерія Георгієва;

Бориса Гризлова;

Володимира Гундяєва (патріарха Кирила було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня);

Андрія Деркача (орден "За заслуги" ІІІ ступеня);

Віталія Захарченка;

Тараса Козака;

Валентину Матвієнко;

Віктора Медведчука (ордена "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання "Заслужений юрист України");

Віктора Пшонку (орден "За заслуги" ІІІ ступеня);

Анатолія Сердюкова;

Володимира Співакова;

Дмитра Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки та техніки");

Анатолія Тимощука;

Олега Царьова;

Олександра Єфремова (ордена "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);

Віталія Захарченка;

Вадима Колесніченка;

Рената Кузьміна (ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів та звання "Заслужений юрист України");

Костянтина Кулика;

Валентина Ландика;

Володимира Олійника;

Вадима Рабіновича;

Сергія Тулуба;

Олександра Якименка.

Крім того, почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куек (Ані Лорак) та Таїсія Повалій – також звання "Заслужений артист України".

Нагадаємо, 20 листопада Верховна рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України.

Згідно з документом, до Кримінального кодексу буде внесено нове додаткове покарання – позбавлення державних нагород за скоєння певних злочинів. Суд при ухваленні вироку буде зобов'язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород.

Також нагород зможуть позбавляти за рішенням РНБО.