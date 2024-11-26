В Украине расширят программу бесплатного питания для школьников

фото: nus.org.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству расширить программу бесплатного питания в школах. Теперь бесплатное питание получат не только учащиеся начальных классов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Глава Кабмина напомнил, что в этом учебном году государство уже обеспечило бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Для этого из государственного бюджета выделяется общинам соответствующее финансирование.

"Раньше направили на места 2 млрд грн. Сегодня перенаправляем еще более 268 млн грн", – сказал Шмыгаль.

Известно, что в госбюджете на 2025 год предусмотрено 2,9 млрд. грн. на питание школьников. Также 960 млн. грн. предусматривается на модернизацию пищеблоков в школах.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн. Эту помощь могут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми.