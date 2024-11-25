Тамілу Ташеву обрали народною депутаткою України, — ЦВК

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Про це передає RegioNews із посиланням на Центральну виборчу комісію.

Зазначається, що Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос", подав заяву про відмову від депутатського мандата.

ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата.

"Водночас Комісія визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня співзасновник і гендиректор освітньої Prometheus Іван Примаченко відмовився від посади народного депутата й заявив, що залишиться керувати платформою.