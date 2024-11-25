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25 листопада 2024, 18:00

Тамілу Ташеву обрали народною депутаткою України, — ЦВК

25 листопада 2024, 18:00
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фото: facebook.com/tamila.tasheva/photos
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У понеділок, 25 листопада, Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України

Про це передає RegioNews із посиланням на Центральну виборчу комісію.

Зазначається, що Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос", подав заяву про відмову від депутатського мандата.

ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата.

"Водночас Комісія визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня співзасновник і гендиректор освітньої Prometheus Іван Примаченко відмовився від посади народного депутата й заявив, що залишиться керувати платформою.

депутат ЦВК мандат Іван Примаченко Таміла Ташева
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