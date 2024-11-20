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20 листопада 2024, 20:46

Співзасновник Prometheus Іван Примаченко відмовився від депутатського мандата

20 листопада 2024, 20:46
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фото Іван Примаченко/Facebook
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Співзасновник і гендиректор освітньої Prometheus Іван Примаченко відмовився від посади народного депутата й заявив, що залишиться керувати платформою

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Раніше ЦВК визнала Примаченка обраним народним депутатом після смерті нардепа від "Голосу" Олега Макарова. Примаченко заявив, що вирішив залишитися працювати у Prometheus після того, як зважив, де може принести більше користі.

Він також розповів, що наразі він та його команда працюють над низкою освітніх проєктів, зокрема для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів у 2025 році.

"Праця парламенту надзвичайно важлива. Але на цю мить я відчуваю, що з мого боку було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які перебувають на вирішальному етапі свого життєвого циклу. Буду радий і далі всіляко підтримувати колег з фракції "Голосу" та всіх народних депутатів, які працюють на благо країни, поза межами парламенту", – написав Примаченко.

Нагадаємо, у жовтні у віці 59 років помер народний депутат від партії "Голос" Олег Макаров.

депутат мандат Іван Примаченко Prometheus
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