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25 ноября 2024, 18:00

Тамилу Ташеву избрали народным депутатом Украины, — ЦИК

25 ноября 2024, 18:00
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фото: facebook.com/tamila.tasheva/photos
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В понедельник, 25 ноября, Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранным народным депутатом Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Отмечается, что Иван Примаченко, признанный избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос", подал заявление об отказе от депутатского мандата.

ЦИК рассмотрела документ и признал Ивана Примаченко таким, который не получил депутатского мандата.

"В то же время Комиссия признала Тамилу Ташеву, следующую за очередностью кандидата, включенную в избирательный список политической партии "Голос" под № 26, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе соучредитель и гендиректор образовательной Prometheus Иван Примаченко отказался от должности народного депутата и заявил, что останется руководить платформой.

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