фото: facebook.com/tamila.tasheva/photos

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Отмечается, что Иван Примаченко, признанный избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос", подал заявление об отказе от депутатского мандата.

ЦИК рассмотрела документ и признал Ивана Примаченко таким, который не получил депутатского мандата.

"В то же время Комиссия признала Тамилу Ташеву, следующую за очередностью кандидата, включенную в избирательный список политической партии "Голос" под № 26, избранной народной депутаткой Украины на указанных выборах", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе соучредитель и гендиректор образовательной Prometheus Иван Примаченко отказался от должности народного депутата и заявил, что останется руководить платформой.