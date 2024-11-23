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23 ноября 2024, 09:11

Минобороны допустило к использованию в ВСУ вездеход-амфибию Argo Aurora

23 ноября 2024, 09:11
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фото: Минобороны
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Минобороны кодифицировало и разрешило использование в ВСУ вездеход-амфибиб Argo Aurora. Эта многофункциональная техника предназначена для работы в экстремальных условиях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на оборонное ведомство.

Как отмечается, четырехосное транспортное средство можно использовать для передвижения по местности со сложным рельефом. Argo Aurora легко преодолевает сыпучие почвы, крутые склоны и густые заросли. Кроме того, вездеход способен проходить через водные препятствия и болотистые участки.

Грузоподъемность машины достигает 500 килограммов, что позволяет использовать ее для перевозки важных грузов в сложных условиях.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к поставке мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун". Дрон построен по самолетной схеме.

Также ранее к эксплуатации в ВСУ допустили оборонительную осколочную гранату украинского производства – аналог советской Ф-1.

Минобороны война ВСУ вездеход-амфибия Argo Aurora вооружение
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