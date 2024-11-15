фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці повідомили про підозру археологу російського «Державного Ермітажу» за незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини у Керчі в окупованому Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Росіянину повідомлено про підозру у незаконному проведенні пошукових робіт на об’єкті культурної спадщини України.

Як розповіли у прокуратурі, підозрюваний тривалий час працює у сфері дослідження археології та обіймає посаду завідувача сектору античної археології в російському "Державному Ермітажі".

"Після окупації півострова і дотепер, як керівник "Мірмекійської археологічної експедіції" Ермітажу, не маючи жодних дозвільних документів від компетентних органів України, археолог незаконно проводить розкопки на об'єкті культурної спадщини – "Стародавньому місті Мірмекій" у м. Керчі. Цими діями підозрюваного фактично здійснюється руйнування охоронюваного законом об'єкту національного значення", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що протягом 10 років окупаційна адміністрація Криму сприяє проведенню незаконних археологічних розкопок на території півострова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати покинутий ще за радянських часів командний пункт в Севастополі.