Підрив авто з російським офіцером у Севастополі є операцією спецслужб України, — ЗМІ

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Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ, передає RegioNews.

Джерело в СБУ зазначає, що Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, причетний до обстрілу Вінниці "калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів.

Також причетний до обстрілів Одеси та інших міст України, через що загинуло багато цивільних.

Також наголошується, що Транковський "був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни". За окупантом стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Нагадаємо, вранці, 13 листопада, в окупованому Севастополі прогримів вибух. На саморобному вибуховому пристрої підірвали автомобіль капітана 1-го рангу Чорноморському флоту РФ.