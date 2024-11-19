Ночью ПВО Украины сбила более 50 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 ноября российская армия атаковала Украину почти 90 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 51 вражеский дрон, еще 30 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник запустил 87 ударных дронов из районов Курска, Орла и Крыма.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. В результате активного противодействия 30 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах", — говорится в сообщении.

Кроме того, один БПЛА находился в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Напомним, за прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила почти 180 средств воздушной разведки и нападения России.