фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок удару БпЛА по будівлі гуртожитку одного із навчальних закладів міста Глухів Сумської області зросла до восьми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"Внаслідок ворожої атаки загинуло 8 людей, з них 1 дитина. Попередньо, травмовано 11 осіб, з них – 2 дітей", – йдеться у повідомленні.

Через удар російського "шахеда" частково зруйнована будівлю гуртожитку. Під завалами, ймовірно, перебувають п'ятеро осіб. Наразі бійці ДСНС продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Серед загиблих – 8-річний хлопчик.