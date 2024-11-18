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18 листопада 2024, 11:42

До використання в ЗСУ допустили FPV-комплекс "Вихор", – Міноборони

18 листопада 2024, 11:42
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фото: Міноборони
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор"

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

FPV-дрони цього комплексу мають декілька конфігурацій розміру. Для керування дронами пілот використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому-передавання сигналу.

Коптери швидкісні, можуть без проблем наздогнати у русі ворожу бронетехніку чи автомобіль. За допомогою цих FPV можна уражати й живу силу окупантів в окопах та бліндажах.

Зазначається, що виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.

Нагадаємо, раніше Міноборони допустило до використання у ЗСУ вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA, а також безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган".

FPV-дрон Міноборони війна ЗСУ FPV-комплекс зброя
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