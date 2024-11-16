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На Північному напрямку воїни-прикордонники виявили російську військову вантажівку, що переміщувала боєприпаси та ресурси до передових позицій. По ворожій техніці завдали нищівного удару

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що після підтвердження цілі та злагодженої координації точний удар FPV-дроном спалив транспортний засіб.

"Знищення вантажівки порушило постачання боєприпасів та ресурсів до визначеного сектору, що суттєво знизило бойову ефективність противника в цьому регіоні, який щодня здійснює обстріли українського прикордоння", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Півночі Сили оборони завдали нищівних ударів по піхоті та опорникам росіян.

Також на Півночі воїни-аеророзвідники уразили російську 152-мм гармату "МСТА-Б", якою окупанти тероризували прикордоння України.

Ще раніше на Північному напрямку воїни-прикордонники виявили та знищили російський ЗРК "Стріла-10".