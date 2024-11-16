фото: ГПСУ

На Северном направлении воины-пограничники обнаружили российский военный грузовик, перемещавший боеприпасы и ресурсы к передовым позициям. По вражеской технике нанесли сокрушительный удар

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что после подтверждения цели и слаженной координации точный удар FPV-дроном сжег транспортное средство.

"Уничтожение грузовика нарушило поставки боеприпасов и ресурсов в определенный сектор, что существенно снизило боевую эффективность противника в этом регионе, который ежедневно производит обстрелы украинского пограничья", – говорится в сообщении.

Напомним, на Севере Силы обороны нанесли сокрушительные удары по пехоте и опорникам россиян.