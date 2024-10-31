На Півночі Сили оборони завдали нищівних ударів по піхоті та опорникам росіян

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На Північному напрямку прикордонники виявили та знищили російську піхоту, уразили опорні пункти, а також техніку окупантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Удари по ворожих позиціях охоронці кордону нанесли дронами-камікадзе.

"Завдяки професіоналізму і злагодженим діям наших бійців, ворог несе значні втрати в техніці та інженерному забезпеченні, що суттєво обмежує його здатність завдавати ударів по території України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Півночі воїни-аеророзвідники уразили російську 152-мм гармату "МСТА-Б", якою окупанти тероризували прикордоння України.

Ще раніше на Північному напрямку воїни-прикордонники виявили та знищили російський ЗРК "Стріла-10".