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Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, передает RegioNews.

Согласно данным банка, почти половина участников программы – 45,1% – тратят полученный кэшбек на пополнение мобильных счетов. Более трети пользователей, 35,5% используют эти средства для оплаты коммунальных услуг, а 7,8% – на оплату интернет-услуг. Чуть больше 3% тратят кэшбек на медицинские услуги.

Также отмечено, что на сегодня на карты "Национальный кэшбек" уже зачислено более 20,5 млн грн для более 400 тысяч клиентов ПриватБанка, которые оформили карту и подключили ее к программе.

"Вы же помните сказки от наших чиновников, что деньги пойдут на национальные товары/поддержку ВСУ/коммунальные услуги?... Если и есть какая-то часть донатов на ВСУ, то она где-то сидит небольшим процентом…. А сейчас вопрос к нашим "экономическим гениям" – а мы действительно во время войны решили из бюджета сделать дотацию на пополнение мобильного?", – прокомментировал информацию народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, в Украине заработала программа национального кэшбека "Покупай украинское". По ней граждане смогут получать часть средств, израсходованных на товары отечественных производителей.

Аналитические центры рассмотрели программу и указали на ее недостатки.