Увеличили количество мобильных огневых групп в регионах: Зеленский провел Ставку

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем обсудили вопросы усиления ПВО и противодействия российским корректированным авиационным бомбам (КАБам)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

"Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предварительных решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент заслушал доклад о комплексной программе против российских КАБов.

"Есть перспективные технологические решения. Также был доклад по поводу текущего состояния украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения", - отметил глава государства.

Кроме того, Главком Александр Сырский докладывал о ситуации на фронте.

"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений - Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, британское издание Reuters сообщило, что Украина пытается усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами с РФ. По информации СМИ, эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне.