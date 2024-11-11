На Сумщині затримали російського агента, який намагався скоригувати ворожі удари по ЗСУ

фото: СБУ

СБУ затримала ще одного агента ФСБ у Сумській області. Він намагався зібрати і передати окупантам локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави з РФ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зрадником виявився 50-річний місцевий житель. ФСБ завербувала його через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі російської армії.

Агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, які обороняють кордон України з РФ. У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу "Шахед".

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району. У затриманого вилучили мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний "звіт" ФСБ у вигляді голосових повідомлень.

Фігуранту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.