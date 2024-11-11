Россияне ночью запустили по Украине более 70 дронов: сколько удалось сбить

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военные в ночь на 11 ноября сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается в сообщении, враг атаковал 74 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Также отмечается, что 30 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

Напомним, ночь на 11 ноября российские войска нанесли авиаудары по городу Запорожье. В результате атаки погиб один человек, также известно о 22 пострадавших.