Розслідування катастрофи F-16 в Україні: призначені 11 судових експертиз

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Про це розповіли в Держбюро розслідувань на запит "Суспільного", передає RegioNews.

Для зʼясування причин та обставин авіакатастрофи призначені 11 судових експертиз – зокрема, вивчають інформацію з вилученого бортового самописця із вказаного літака, а також проводять товарознавчу та судово-медичну експертизи.

У ДБР наголошують, що говорити про остаточні причини аварії літака та чи причетні до неї конкретні посадовці або сам пілот можна буде після завершення всіх експертиз.

Нагадаємо, катастрофа винищувача F-16 сталася під час виконання бойової місії у серпні 2024 року. Тоді загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш.