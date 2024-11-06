В учебных центрах ВСУ продлили базовую подготовку военных

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С 1 ноября учебные центры ВСУ перешли на новую программу базовой общевойсковой подготовки. Теперь она продлится 1,5 месяца вместо 30 дней.

Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, решение принято главнокомандующим ВСУ на основе результатов работы в четырех основных военных учебных центрах. Пилотный проект программы, разработанный Главным управлением доктрин и подготовки Генштаба, привлек около 500 новобранцев.

Палагнюк пояснил, что увеличение продолжительности обучения является частью программы "Сохранение жизни военнослужащих" и направлено на усовершенствование навыков защитников Украины.

Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, к медицинской помощи и другим ключевым дисциплинам, учитывая потребности военных подразделений, выполняющих боевые задания на фронте.

Новый курс увеличился на 78 часов, в частности, огневая подготовка расширена на 33 часа, а количество упражнений повышено с 23 до 45. Дополнительные практики охватывают тактическую подготовку, навыки противодействия беспилотникам и РЭБ, военную топографию, технологии войны, боевой опыт, а также использование коллективной оружия.

Напомним, ранее начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на заявление Безуглой о том, что военных из частей ПВО отправляют в пехоту.