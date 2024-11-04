Сили оборони уразили російський ЗРК "Бук-М2"

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Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження пускової установки ворожого ЗРК.

"Операцію здійснили оператори 412 ОББпС "NEMESIS”. Це вже четвертий високовартісний комплекс ППО противника, виявлений та уражений за останні два тижні. Системно ослаблюємо ППО ворога, прокладаючи шлях для нищівних ударів з повітря наших Сил!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".