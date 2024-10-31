Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами: скільки ворожих цілей знищила ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська у ніч проти 31 жовтня здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, ворог атакував ракетами міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. По цьому об'єкту було випущено дві балістичні ракети та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69. Також під ударом балістичних ракет було місто Краматорськ на Донеччині. Збити вдалося дві авіаційні ракети.

Окрім того, ворог запустив по Україні 43 ударні дрони типу Shahed та безпілотники невстановленого типу. З них вдалося збити 17 безпілотників, 23 були локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях: Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня Київ пережив уже 20-ту повітряну атаку росіян протягом жовтня. Внаслідок дронової атаки пошкоджені вікна у декількох житлових будинках.