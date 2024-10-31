У Києві внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені вікна у трьох багатоповерхівках
У ніч проти 31 жовтня Київ пережив уже 20-ту повітряну атаку росіян протягом жовтня. Цієї ночі війська ворога атакували столицю ударними дронами
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію і ДСНС.
Повідомляється, що внаслідок падіння уламків дрона сталось загоряння трав'яного настилу на площі 50 кв. м на території будівництва у Подільському районі.
Також пошкоджені вікна у трьох сусідніх з місцем падіння уламків п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі.
За попередніми даними, люди внаслідок атаки дронів у Києві не постраждали.
ДСНС опублікувала фото з місця падіння уламків.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня ворог вчергове здійснив атаку дронами на Київ. Пошкоджено багатоповерхівку, постраждали 9 людей.