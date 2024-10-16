05:30  16 жовтня
Смертельна ДТП на Київщині: жінку-пішохода двічі переїхали автівки
09:54  16 жовтня
Миколаїв та значна частина області знеструмлені через аварію
10:02  16 жовтня
У Львові вночі спалахнула масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2024, 08:39

Росія вночі запустила по Україні понад 130 дронів: скільки вдалося збити

16 жовтня 2024, 08:39
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

В ніч на 16 жовтня сили протиповітряної оборони України збили дві ракети і 51 ворожий ударний безпілотник.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі Росія запустила:

  • керованою ракетою С-300/400 по підконтрольній Україні території Донецької області;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області.
  • 136 ударних БпЛА.

Під час відбиття атаки збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) локаційно втрачено у різних регіонах України втрачено 60 російських безпілотників. Інформація уточнюється.

Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Наразі в повітряному просторі України перебувають понад 20 БпЛА. Бойова робота триває.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині.

війна ЗСУ дрон ППО шахед
У повітряному просторі під Києвом ще фіксуються ворожі "шахеди", — КМВА
16 жовтня 2024, 07:35
Ворог завдав удару по Тернопільщині — інформація про наслідки від ОВА
16 жовтня 2024, 07:18
Росіяни на ТОТ формують зі студентів загони "дружинників", – ЦНС
16 жовтня 2024, 05:57
Всі новини »
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
03 жовтня 2024
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Жовтень принесе доволі багато змін у життя українців. Чому не слід забути подати документи на отримання субсидії для тих, хто її потребує, а також, хто може розраховувати на сплату за електроенергію м...
27 вересня 2024
Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн
Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...
Працівника Черкаської прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною
16 жовтня 2024, 22:34
В Україні сертифікували першу приватну школу операторів дронів
16 жовтня 2024, 21:49
На Миколаївщині водій Nissan збив жінку з дитиною у візочку та втік з місця ДТП
16 жовтня 2024, 21:27
На Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн
16 жовтня 2024, 20:51
На Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету Х-59
16 жовтня 2024, 20:17
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранені дві жінки
16 жовтня 2024, 19:36
На Волині працівник ТЦК на смерть збив жінку
16 жовтня 2024, 19:09
Нікопольщина пережила за день півтора десятка російських атак
16 жовтня 2024, 18:51
Стало відомо, хто законсервує на зиму пошкоджений росіянами корпус "Охматдиту"
16 жовтня 2024, 18:45
На Полтавщині в річці виявили тіло рибака
16 жовтня 2024, 18:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Юрій Богданов
Всі блоги »