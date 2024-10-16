Росія вночі запустила по Україні понад 130 дронів: скільки вдалося збити
В ніч на 16 жовтня сили протиповітряної оборони України збили дві ракети і 51 ворожий ударний безпілотник.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі Росія запустила:
- керованою ракетою С-300/400 по підконтрольній Україні території Донецької області;
- керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області.
- 136 ударних БпЛА.
Під час відбиття атаки збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) локаційно втрачено у різних регіонах України втрачено 60 російських безпілотників. Інформація уточнюється.
Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.
Наразі в повітряному просторі України перебувають понад 20 БпЛА. Бойова робота триває.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині.