У повітряному просторі під Києвом ще фіксуються ворожі "шахеди", — КМВА

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У повітряному просторі Київщини станом на ранок, 16 жовтня, все ще фіксуються ворожі безпілотники. Можливо робота протиповітряної оборони

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знов поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема,

ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ", - йдеться у повідомленні.

У КМВА нагадали, що повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Там також повідомляють, що усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

"Станом на цю хвилину в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО по їхньому знищенню. Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися захисними спорудами", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, увечері, 15 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО по ворожих дронах.