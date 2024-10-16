Росіяни на ТОТ формують зі студентів загони "дружинників", – ЦНС

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Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

"Окупанти намагаються залякати українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами. Для цього вони формують колективні "добровільні” рухи, аби створити "кругову поруку””, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, цього разу до загонів "дружини” зігнали студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська.

"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух "південь молодий”, який фінансується урядом РФ та окупаційні адміністрації”, – розповіли в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з січня 2025 року на ТОТ загарбники посилять тиск на українців, які не отримали російський паспорт.