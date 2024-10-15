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У найближчі три доби по всій Україні очікуються сильні заморозки. Вночі температура повітря опуститься до 5°

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

У ці дні значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській. А також у північних і західних областях. У Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.

"Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має ресурси для проходження зими.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що з початком осінньо-зимового періоду очікуються нові масовані обстріли РФ енергетики України.