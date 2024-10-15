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15 жовтня 2024, 15:57

Маємо ресурси для проходження зими: Шмигаль розповів про готовність до опалювального сезону

15 жовтня 2024, 15:57
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фото: t.me/Denys_Smyhal
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До початку опалювального сезону українська влада працює у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло та тепло. Накопичених ресурсів вистачить, аби пройти зиму

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він розповів, на яких аспектах зосередилась держава на порозі нового опалювального сезону:

Перший напрям — це підготовка інфраструктури. Наразі готовність житлових будинків складає понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

Другий напрям – це накопичення ресурсів.

"Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють", – зауважив Денис Шмигаль.

Третій напрям підготовки до зими — це створення децентралізованої генерації. За словами прем'єра, працюють ініційовані Урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад.

Він додав, що загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що з початком осінньо-зимового періоду очікуються нові масовані обстріли РФ енергетики України.

Раніше повідомлялося, що Енергоатом успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі дев'ять енергоблоків, підконтрольні Україні.

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