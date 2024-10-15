фото: ДСНС

Майже місяць рятувальники продовжують невпинно гасити торф’яну пожежу у Чернігівському районі. Впродовж минулої доби ліквідовані осередки займання на площі майже 11 га, залишилося ще 20 га

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що горіння торфу відбувається у вигляді тління і, якщо пожежа проникає більше півтора метра вглиб ґрунту, то його не здатні згасити навіть сильні зливи. Ось чому боротьба з ними є таким великим викликом для рятувальників.

На гасіння пожежі від підрозділів ДСНС залучені 84 чоловіки особового складу та 26 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 12 жовтня у Черкасах масштабна пожежа знищила склад з будівельними матеріалами.