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08 жовтня 2024, 21:26

Скандальний ексзаступник генпрокурора Вербицький звільнений з органів прокуратури

08 жовтня 2024, 21:26
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фото: Офіс генпрокурора
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Генеральний прокурор України Андрій Костін 8 жовтня підписав заяву на звільнення з органів прокуратури свого колишнього заступника Дмитра Вербицького

Про це генпрокурор розповів "Суспільному", передає RegioNews.

За словами Костіна, в Офісі генпрокурора завершили службове розслідування стосовно ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Його висновки вже спрямували до Національного антикорупційного бюро.

Зазначимо, що раніше журналісти "Схем" зʼясували, що Вербицький оселився в будинку у столичному елітному котеджному містечку "Коник", який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.

Також "Схеми" стверджують, що з травня 2024 року власницею одного сусідніх із маєтків на березі річки Коник стала Христина Ільницька, з якою Вербицький нібито перебуває у стосунках. Приблизна ринкова вартість такої нерухомості сягає 48 мільйонів гривень, хоча договір купівлі-продажу будинку свідчить, що жінка заплатила за нього близько 2 мільйонів гривень.

Нагадаємо, НАБУ відкрито кримінальну справу щодо можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького за фактами із журналістського розслідування.

Згодом генпрокурор Андрій Костін заявив, що обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, щодо якого розслідують можливе незаконне збагачення, тимчасово поклали на інших заступників. Вербицький був звільнений з посади заступника генпрокурора 1 липня.

Офіс генпрокурора звільнення прокуратура скандал Костін Андрій
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